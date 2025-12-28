Universidad de Chile comunicó formalmente la salida del entrenador Gustavo Álvarez. Lo hizo en forma fría, evidenciando el desgaste entre las partes que terminaron todo por mutuo acuerdo.

Justamente cuando el gerente deportivo de los azules, Manuel Mayo anunció en el Centro Deportivo Azul el punto final para el estratega argentino, también comunicó que el club avanzaba por la contratación de Francisco Paqui Meneghini.

Aunque aún no se conoce con exactitud las condiciones del contrato de el ex O’Higgins, trascendió que firmará por los próximos dos años.

Con Paqui o sin Paqui, el plantel de Universidad de Chile volverá de unas largas vacaciones y comenzará la pretemporada el 5 de enero de 2026.

Como se acostumbra hace varios años en la U, el equipo se divide en dos, unos se quedan en el CDA al mando del técnico y la otra mitad acude a la Clínica Meds para realizarse los chequeos correspondientes. Un día después, el 6 de enero, se invierten los grupos.

No es un misterio que reina la preocupación entre los hinchas universitarios porque a casi ocho días del comienzo de los trabajos, no hay refuerzos confirmados, apenas los jugadores que vuelven de sus préstamos.

Aunque se especula que nada quieren decir respecto a nuevos futbolistas mientras Paqui Meneghini no estampe su firma como flamante entrenador de la U.

