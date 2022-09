Alexander Aravena es sin lugar a dudas una de las promesas y revelaciones de esta temporada en el fútbol chileno. El delantero, que actualmente está a préstamo en Ñublense desde la Universidad Católica, está viviendo un gran presente y que ha valido más de un elogio.

El atacante conversó Los Tenores de ADN y se refirió a su experiencia en la Selección Chilena, la cual comanda Eduardo Berizzo. Aravena se mostró muy contento y motivado de seguir siendo parte de este ciclo y de tener la oportunidad a futuro.

"Estar en la selección es el gran sueño de cada jugador y en especial para mí, poder representar a mi país, hacer bien las cosas. Llegar ahí es mucho esfuerzo y gracias a Dios he podido hacer bien las cosas y feliz", comenzó explicando.

En esa línea, le consultadon por las palabras que les dijo el seleccionador nacional tras el triunfo frente a la Sub 23 de Perú hace unos días por 1-0 y que precisamente el gol fue de él.

"Dijo que nos vio bien, tenemos que trabajar en esa intensidad, que estamos a un paso de la adulta y estos partidos que nos toca con la Sub 23 tenemos que demostrar que queremos estar en la adulta, porque él nos está viendo con su cuerpo técnico y la decisión está en nosotros también, que queremos estar ahí, así que tenemos que darle con todo y dar lo mejor de cada uno", agregó.

El 'Monito' es una de las grandes figuras de Ñublense | Foto: Agencia UNO

En cuanto a la posición en la que más se siente cómodo, Aravena no ocultó en decir que cualquiera de los tres frentes se puede desenvolver de buena manera, aunque si tuviera que elegir una sería la de centrodelantero.

"Las tres posiciones me acomodan. Antes quizás era un poco más de 9, ya que siempre jugué ahí, pero analizando también que como el profe Jaime (García) me tiró a la banda, me ido adaptando a eso. A la forma táctica que uno tiene que manejar y me han acomodado las tres posiciones, pero la más fija es de centrodelantero", sostuvo.

Ante su partida a Ñublense, el futbolista expresó que fue lo mejor, ya que en la UC no sumo muchos minutos y está feliz de que aquello haya resultado de la mejor manera.

"La verdad es que fue la mejor decisión que pude haber tomado para mi futuro, ya que no me tocó jugar mucho en Católica, pero creo que por ahora fue la mejor decisión y se pudieron dar bien las cosas", manifestó.

Con respecto a lo que espera para fin de año, el jugador se mostró bastante dudoso, ya que manisfestó no saber qué pasará y solo espera que la temporada termine de la mejor manera y ahí decidir.

"Me gustaría jugar principalmente, esa es la verdad. Agarré ritmo, confianza y muchas cosas que te da el estar en cancha, pero la verdad que quiero jugar. Estoy confundido de momento, no tengo bien decidido, pero sí tengo esa ilusión de que si me toca llegar a Católica poder jugar, sumar minutos como lo vengo haciendo en Ñublense y si no llega a ser así ver la mejor opción, ir a otro club o si sale algo de afuera. Depende de aquí a fin de año, estoy tranquilo y ojalá terminarlo bien", expresó.

"La verdad depende de eso y de cómo termine en Ñublense y ver lo que pasa para el próximo año. La gente con la que trabajo me dice que esté tranquilo, que me enfoque en jugar y hacer bien las cosas, que lo demás llega solo. Por ese lado estoy súper tranquilo", añadió.

El delantero está a préstamo desde la UC | Foto: Agencia UNO

Por último, tuvo palabras para los dichos que realizó hace unos días Ariel Holan sobre él y Bruno Barticciotto. El técnico argentino aseguró que quiere contar con ellos para el 2023 y desde la radio le preguntaron a Aravena si le gustaría ser dirigdo por el trasandino otra vez.

"Sí, es un muy buen profe. Tiene sus ideas muy claras, sabe mucho también y el tiempo que me tocó estar en Católica con él se nota que sabe mucho y si llegase a ser así bien de mi parte también, pero hay que esperar de aquí a fin de año para ver lo que pasa", cerró.