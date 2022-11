Dentro de lo que fue la irregular campaña de la Universidad de Chile en esta temporada 2022, sin duda que uno de los jugadores que generó una nueva desilusión dentro de los hinchas del ‘Romántico Viajero’, fue la del volante Pablo Aránguiz, quien no tuvo una gran participación durante este año y cerró su campaña con una feroz polémica, que lo tiene más fuera que dentro de la U para el 2023.

Ante la situación del jugador, el estratega de Ñublense de Chillán, Jaime García se refirió en el programa Futuro Fútbol Club de Radio Futuro al conflicto que tiene el volante de la U, en la que explicó que ni él ni nadie son alguien para poder juzgarlo, señalando en que, dentro de sus inicios, él igual tuvo problemas y aquellos lo hicieron madurar para lo que es hoy en día.

“Yo tengo un pasado, que a mí me hizo madurar y enseñar muchas cosas, no tengo tejado de vidrio. En la U a lo mejor él (Pablo Aránguiz) tuvo complicaciones que a lo mejor a él lo arrastran, pero yo no soy quien para juzgar, ¿Quién no se ha portado mal?, no me vengan con cuentos”, partió señalando García.

A el estratega de los ‘Chillanejos’ le gustaría poder ser el hombre que vuelva a encaminar la carrera del hoy volante de la U, en donde da a conocer la manera de como él lo podría abordar en caso de poder dirigirlo y no esconde su fanatismo de poder dirigir a jugadores como él, ya que le pueden dar muchos réditos.

Pablo Aránguiz no ha tenido un buen pasar por la U | Foto: Agencia Uno

“No me gusta partir juzgando o matando jugadores, a mí me gustan esos jugadores así, creo que cuando tú les llegas, tienen más compromiso y mayor entrega. Si hay que saberlos llevar, guiar y orientar, porque tienen un tema de vida, eso también a veces lo olvidamos, donde hay una vida detrás y ahí es donde me gusta meterme, en la persona y después lo veré como jugador, en cómo se entrega”, aseveró en Radio Futuro.

Finalmente, García recalcó en que dentro de su profesión le gusta trabajar con los jugadores denominados como ‘complicados’ y le hace ojitos para poder dirigir a Pablo Aránguiz en caso de poder continuar en Ñublense para poder ayudarlo a resurgir en el fútbol, ya que lo encuentra un jugador lleno de condiciones.

“A mí los jugadores que son complicados o los llaman así, a mí me gustan, me gusta trabajarlos, que se dejen trabajar, ese cabrón mal entendido no me gusta. No me parece un mal nombre (Aránguiz), creo que es un chico que no hay porque matarlo antes de, hay que ayudarlo, a mí me encanta ayudar y poder corregir para ver si se enrielan en esto”, cerró.