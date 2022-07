Universidad Católica ha tenido un mercado de pases invierno bastante movido. Entre las incoporaciones de Daniel González, César Pinares, Mauricio Isla, César Pinares y Gary Kagelmacher, también se deben considerar las bajas en el plantel en este período para Ariel Holan, quien retornó por la salida de Cristián Paulucci.

Diego Valencia partió a la Salernitana de la Serie A, Diego Buonanotte al Sporting Cristal de Perú, Nehuén Paz parte a préstamo a Estudiantes de La Plata, Bruno Barticciotto a Palestino y hace unos días se informó sobre la venta de Marcelino Núñez al Norwich del Championship.

En esa línea, durante este viernes en la UC confirmaron que Yamil Asad continuará en La Franja tras la sañida de Paz y que liberó un cupo de extranjero en el equipo. Además, también se dio a conocer que Felipe Gutiérrez también le dirá adiós al conjunto estudiantil. Otro que dijo adiós hace unas semanas fue Lucas Melano.

En cuanto a todo estos movimientos, es que Coke Hevia abordó la decisión que se tomó con el 'Turquito' y aseguró que el mercado de pases de la UC a inicios de año fue bochornoso y que esta situación es algo que coronó todo aquello.

"Yamil Asad inscrito hasta fin de año. Quiero decir y con el mayor de los respetos, que si bien estás arreglando porque se nota, asumieron culpa y están arreglando. Me parece al menos bochornoso el mercado de pases de la Católica de principios de año y esta es la guinda de la torta", dijo el periodista en Pauta de Juego.

El volante continuará en la UC hasta fin de año | Foto: Agencia UNO

En esa línea, es que Hevia destacó lo que ocurrió con Alexander Aravena, quien partió a préstamo a Ñublense, lo mismo de Barticciotto a Palestino y lo de Paz a Estudiantes.

"Como no tengo nada más porque está el TMS cerrado y eso es otra cosa que habrá que evaluar, 'Ya, sabes que te inscribo porque no te pude sacar de encima', poco serio. Mandaron a Aravena a préstamo, está bien, no sabías que ibas a resultar, te la doy. A Barticciotto lo traje y lo tuve que largar y no sé que. Paz se va a préstamo a Estudiantes de la Plata a jugar Copa Libertadores. Un desastre", maniestó el comunicador.

Finalmente, volvió a cuestionar duramente el trabajo que ha tenido la UC durante esta temporada en cuanto a los refuerzos.

"En época, donde sobretodo a la Católica no le gusta que la critiquen, hay que decirlo. La realidad de la Católica es que está jugando a los tres chiflados en el marcado de pases, que está fuera de Copa Sudamericana. Entonces me parece que es bueno remarcarlo", cerró.