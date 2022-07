El histórico ex capitán de la Universidad Católica Rodrigo Gómez dialogó en exclusiva con Bolavip Chile y tuvo palabras para lo que fue el partido de la UC ante Sao Paulo por la Copa Sudamericana

Ex- capitán de la Universidad Católica le da con todo al sistema de Ariel Holan: "Es un equipo muy básico desde la estructura de juego”

La Universidad Católica tuvo una catastrófica presentación por el partido de octavos de final ida en la Copa Sudamericana, en donde los Cruzados realizaron un encuentro que fue marcado por los errores y terminaron cayendo por 4-2 en el Estadio San Carlos de Apoquindo.

Tras lo sucedido en la precordillera, el ex capitán de la UC, Rodrigo Gómez dialogó en exclusiva con Bolavip Chile y se refirió a la participación que tuvieron los adiestrados por Ariel Holan, en donde partió señalando que se notó la diferencia de jerarquía y que cometer errores ante estos equipos, se pagan muy caro.

“La diferencia de jerarquía entre un equipo que tiene jugadores como Miranda y jugadores que han jugado en Europa con jugadores que están teniendo sus primeras armas por la Copa, como Daniel González, que jugó muy mal. Me parece que comete un error grave en el penal, innecesario, después se equivoca Isla en el segundo gol. Una serie de errores individuales que contra equipos de mayor jerarquía no los puedes cometer”, comenzó expresando Gómez.

El ex jugador que fuera campeón de la Copa Interamericana con la Franja señaló que aún se mantiene esperanzado en que la UC pueda darle la llave a la serie tras las potentes bajas que tendrán los brasileños para el duelo de vuelta, pero que de igual manera son 90 minutos que serán duros.

La UC tiene una dura misión ante Sao Paulo | Foto: Agencia Uno

“No pierdo la ilusión, porque tiene bajas importantes para el partido de vuelta Sao Paulo, pero indudablemente dos goles de ventaja es una ventaja importante, pero tú sabes que el fútbol a veces se dan algunas sorpresas, pero indudablemente muy cuesta arriba la llave para Universidad Católica, no eliminados, pero muy cuesta arriba”, indicó a Bolavip.

Finalmente, Gómez le tiró un par de dardos al estratega de los Cruzados, señalando de que alineación que emplea ofrece pocas variedades para poder sorprender y que al equipo le sigue faltando trabajo para formar distintas estrategias tanto para defender y atacar.

“Yo encuentro un poco rígido la estructura de juego de Holan, me parece que es un 4-3-3 con pocos movimientos, me parece que el falta sorpresa al equipo, no sé si la palabra es equivocación o falta todavía trabajo para buscar variantes, sobre todo por los jugadores que juegan por las bandas, pocas diagonales, conexiones. Católica es un equipo muy básico desde la estructura de juego”, cerró.