El volante de Universidad Católica habló en la antesala del debut cruzado en el torneo continental y el desempeño del ex Huachipato en los últimos encuentros.

Felipe Gutiérrez habló en conferencia de prensa durante este lunes y abordó algunos temas, como es el debut de Universidad Católica contra Talleres de Córdoba por el Grupo H de la Copa Libertadores.

Los Cruzados vienen de un trabajado triunfo ante Universidad de Chile el pasado sábado y ahora se miden contra el elenco argentino, quien no viene de un buen momento en el torneo local. El pasado fin de semana cayeron ante Gimnasia y Esgrima de La Plata y están penúltimos con cinco puntos, acumulando un solo triunfo.

Sin embargo, para el volante cruzado no es tema el mal momento que enfrenta el elenco trasandino y piensa que en el enfoque de La Franja debe estar puesto en otra situación.

"Creo que no debemos enfocarnos en ese tipo de cosas, al final no te llevan a nada. Tenemos que preocuparnos de nosotros, de la forma de trabajar, cómo queremos enfrentar el partido y cómo queremos jugar. Creo que jugar en Argentina para el fútbol chileno siempre ha sido complicado, siempre ha sido difícil, así que este partido no va a ser la excepción", expresó el jugador.

"Ir con esa mentalidad, tratar de jugar de la mejor manera y poder conseguir los tres puntos poder poder alcanzar lo que esperamos, que es pasar a la siguiente fase. Así que en ese sentido el enfoque va a ser el más óptimo para enfrentar un partido muy dificil, a pesar de que ellos vienen de perder o más allá de eso", agregó.

El Pipe puso el ejemplo de la UC previo al Clásico Universitario. "Nosotros veníamos de cuatro fechas sin ganar y sin embargo creo que tenemos condiciones para hacer cosas importantes a nivel nacional e internacional, así que vamos a trabajar un partido durísimo y obviamente vamos a apuntar a eso, a conseguir el objetivo de alcanzar los tres puntos en Argentina".

En cuanto a los jugadores que ha irrumpido en el equipo de Cristián Paulucci en los últimos partidos, el volante tuvo buenas palabras para el desempeño que ha realizado Cristián Cuevas.

"El Cimbi (Cristián Cuevas) ha estado extraordinario en los tres partidos que le ha tocado participar. En El Salvador también entró muy pocos minutos a pesar que el resultado no era muy bueno, entró con muy buena disposición, sacó un par de centros muy buenos o le tocó participar poco, pero lo poco que lo hizo en El Salvador, lo hizo muy bien y fue de menos a más. Después lo hizo con O'Higgins y ahora en el partido con la U creo que terminó de muy buena manera", sostuvo el quinterano.

Además, Gutiérrez espera que el Cimbi continúe así. "Lo importante es que siga trabajando de la misma forma. Es un chico muy profesional, que llegó con la intención de jugar, a pesar de todo lo complicado que se podría haber visto porque Alfonso (Parot) tenía un puesto a lo mejor más consolidado por lo que ha hecho en los últimos cuatro o cinco en el club y lo que ha hecho para atrás también".

"A eso le sumas que Cristián viene de Huachipato y en ese sentido a lo mejor le puede pesar aquel tema, pero sin embargo vino con una disposición de jugar, de ser uno más y ha quedado demostrado en las participaciones que le ha tocado estar y muy contento por él", añadió.

Y el mediocampista sentenció. "Espero que siga de la misma manera, porque nos ayuda mucho a lo que necesitamos, que cada uno entregue lo mejor para poder sumar y que el nivel del equipo suba".