Juvenal Olmos descarta un pentacampeonato de Universidad Católica y critica la zona defensiva: "Es donde más ha traído y no le ha achuntado a ninguno, atrás son inconexos"

Una dura derrota sufrió Universidad Católica en su visita a Curicó Unido por el Campeonato Nacional. Los dirigidos por Ariel Holan estuvieron 2 a 0 arriba, pero en el segundo tiempo el elenco de la Séptima Región salió con todo y pudo revertir el desfavorable marcador.

Uno de los punto más bajos del equipo de la Franja Cruzada durante el presente torneo ha sido su línea defensiva, donde los Cruzados han contratado a varios jugadores, entre los que destacan: Nehuén Paz, Daniel González, Gary Kagelmeicher, Mauricio Isla y Cristián Cuevas, entre otros.

Lo cierto es que Juvenal Olmos, panelista de Todos Somos Técnicos de TNT Sports, no le perdonó los errores defensivos a la UC ante el elenco tortero.

"Llega un técnico nuevo y tiene que hacer un diagnóstico, pero este no podía ser antojadizo. El DT que llegara a la UC tiene que ver que el equipo no está funcionando en su bloque defensivo, donde hay grieta y en donde más ha traído es en ese sector y no le ha achuntado a ninguno", partió diciendo Olmos.

Gary Kagelmacher podría hacer su debut con la camiseta de la UC | Foto: Agencia Uno

Agregando que "yo me pregunto: ¿Nehuén Paz viene a préstamo? No, viene con un contrato de cuatro años. Está bien, serán las elecciones. Pero ante Curicó se vio un equipo desequilibrado, atrás se vio un equipo inconexos, que no tiene un líder", remarcó el comentarista deportivo.

"Yo la verdad pienso que el pentacampeonato está afuera", sentenció el ex adiestrador de la Selección Chilena.