Universidad de Chile y Universidad Católica protagonizaban este pasado fin de semana lo que era una nueva edición del Clásico Universitario por la duodécima fecha del torneo, encuentro fundamental para el conjunto ‘Cruzado’ quien buscaba dejar atrás su mala racha y llegar a la cima del torneo.

Para este compromiso, dentro de las variadas bajas que tuvo el equipo de Ariel Holan, el defensor Mauricio Isla era uno de ellos, quien quedaba fuera de este duelo la expulsión directa que sufrió en el partido ante O’Higgins de Rancagua, la cual le significó dos fechas de suspensión, quedando fuera de este importante duelo.

Con su suspensión ya conocida, parece que al ‘Huaso’ no le generaba mucha expectación lo que era el Clásico Universitario y dentro de estos días de inactividad tras su suspensión, el Bicampeón de América agarró sus maletas y se fue para Colombia a compartir con sus amigos unos días, algo que capturó con imágenes, las cuales fueron posteadas a su cuenta de Instagram.

“La vida es vivir el momento y hacer de este lo mejor posible sin saber que va a pasar después”, fue la frase con la que acompaño la serie de fotografías que subió a su red social.

Mauricio Isla genera polémica en la UC | Foto: Photosport

Este acto no dejó para nada contentos a los hinchas de la Universidad Católica, quienes han ido perdiendo lentamente la paciencia con el ‘Huaso’ y al parecer, este acto habría sido la gota que rebalsó el vaso de su estadía en la UC, en la que piden su salida de la institución.

Su expulsión ante O’Higgins rápidamente hizo pensar a los fanáticos ‘Cruzados’ de que el jugador se habría hecho expulsar para no jugar contra Universidad de Chile y así evitar los canticos de la parcialidad ‘Azul’, la que en ocasiones anteriores ya lo ha hecho sentir tras declararse hincha de la U y haber traicionado al club tras llegar a la UC.

Ante esto, rápidamente los hinchas de la ‘Franja’ se expresaron en sus respectivas cuentas de Twitter para comentar esta acción de Isla, en la que ya piden de manera inmediata la salida del jugador del club.

“Y Mauricio Isla sube una historia en Medellín. Si está allá, demuestra que no tiene ningún compromiso con la UC, y no sirve así. Si no está allá, es bastante torpe de su parte generar la sensación de que sí lo está”, fue lo que señaló uno de los hinchas.

“Mauricio Isla se hizo expulsar previo al clásico y en su fecha de suspensión no encontró nada mejor que irse a Colombia con amigos. Estás clarito”, culminó otro fanático.

