Marcelino Núñez tras obtener otro título con la UC: "Contento por mis compañeros, que me han ayudado a conseguirlos"

Marcelino Núñez ingresó en el segundo tiempo en el encuentro de la Universidad Católica y Ñublense por la Supercopa. Un título que quedó en manos de los cruzados tras una definición por penales. El volante conversó con Todos Somos Técnicos luego del cotejo y fue consultado sobre el significado de un nuevo título con la UC.

"Contento, feliz. Este campeonato es para la gente que nos viene a acompañar, para nuestros compañeros y también para mi familia. Así que nada, contento, emocionado, porque en lo que va de mi carrera he podido conseguir harto titulos. Contento por mis compañeros que me han ayudado a conseguirlos", dijo.

Por otra parte, también fue consultado por su salto a la cancha en el complemento y su recuperación física tras estar con la selección hace unos días. Además, de lo que sintió tras el ir a patear uno de los penales después que Buonanotte fallara.

"Bueno, los profes se sorprenden, pero en verdad me recupero muy rápido. Estaba al cien por ciento, pero el profe por precaución me trató de guardar para el segund tiempo. Así que nada, traté de apoyar a mis compañeros y generar algunos ataques, pero lo importante es que lo pudimos sacar adelante. "Era una circunstancia difícil, pero lo importante es que tuve la mente fría. Traté de ir con un lado claro y tirarla ahí", explicó.

Además, fue consultado por esa sonrisa que siempre es característica de él y recordó sus inicios en el cuadro estudiantil y lo difícil que fue junto a su familia acompañarlo a entrenar.

"Esta sonrisa es de Dios, en verdad. Dios me ha ayudado a cumplir mi sueño, mi familia también que se sacó la mugre siempre. Pucha, fue luchador, siempre nos demorábamos dos horas ida y vuelta a San Carlos, es lejos el pique", expresó.

"En verdad, eso me refleja, que mi mente es disfrutar no más y mi sonrisa también. A pesar de los problemas, uno siempre tiene que tener una sonrisa, porque eso te ayuda a transmitir a la gente felicidad y eso es lo que me gusta, transmitir felicidad", reflexionó el jugador cruzado.

Finalmente, comentó lo que será el final del Campeonato Nacional y sobre su futuro, precisamente sobre su gran sueño de jugar en otro país o liga y conquistar uno de los títulos más importantes a nivel de clubes.

"Lo enfrentamos tranquilos. Ahora nos queda disfrutar esta Supercopa y nada, se nos viene un lindo desafío, con los dos grandes peleando en la punta. Va estar linda la lucha del campeonato", comentó.

"Bueno, mi carrera todavía la reflejo acá en Católica, porque igual analizando este año me pude consolidar. Me gustaría quedarme un año y después ya este año que viene buscar otra proyección. Ir a pelear la Champions, ese es mi sueño. Ir a buscarla con cualquier equipo de Europa, ese es el sueño", cerró.