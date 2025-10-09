El cambio de equipo de Marcelino Núñez en Inglaterra generó polémica. Ante ello, el volante chileno no encontró una mejor respuesta que escudarse en el club que lleva en el corazón: Universidad Católica.

En entrevista con Evening News, el mediocampista nacional descartó haber traicionado al Norwich City al haber arribado al Ipswich Town. Para él, no hay por qué hacer tanto alboroto.

La razón es simple: solo le debe exclusiva lealtad a la UC. Para él, las rivalidades de las escuadras internacionales poco le atañen y por eso mantiene la tranquilidad en tierras inglesas.

“Creo que lo entiendo, pero no soy de Inglaterra. Soy de Chile… Si volviera a mi país y jugara para los rivales de la Universidad Católica, sería diferente“, comenzó señalando.

Luego, el crack oriundo de Colina agregó: “Si un equipo viene, quiere ganar cosas y me da la oportunidad de jugar en la Premier League, entonces voy a aprovecharla”.

Finalmente, lanzó: “Llegar a Inglaterra fue un gran cambio, pero me adapté rápidamente. Llegué con la mentalidad de demostrar mi talento y ganarme un puesto en el once inicial, aunque muchas veces fue difícil estar lejos de casa”.

Marcelino Núñez generó polémica al dejar Norwich City: arribó al Ipswich Town. (Foto: Ipswich Town)

Un campeón con Universidad Católica

Cabe destacar que Marcelino Núñez jugó desde 2020 a 2022 (tras surgir de las categorías inferiores) en la UC. Además de dos títulos de Primera División, alzó dos Supercopa de Chile. Jugó 84 partidos y convirtió 13 goles.