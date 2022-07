El partido entre Universidad Católica y Cobresal en el día de ayer no solo marcó un agónico triunfo de los cruzados que le permite salir de la parte baja y empezar a ilusionarse con los puestos de Copas Internacionales, sino que también marcó el adiós de Marcelino Núñez quien partirá al fútbol inglés.

La salida de una de las joyas de la cantera de Universidad Católica que irrumpió en 2020 no quedó indiferente para nadie y si los hinchas de la UC se cansaron de cantarle y desearle suerte, ahora fue el turno de un ex compañero y DT.

Mauricio Isla, jugador formado en las huestes de los cruzados que volvió este semestre para defender a la UC, aseguró que siente “Felicidad por él. Yo lo viví a los 19 años. Nosotros ya hablamos con él. Es una linda oportunidad de esforzarse y una necesidad para el fútbol chileno”.

Marcelino se levantó como una de las figuras de la UC en el último tiempo. | Foto: Agencia UNO

Su ahora ex DT, Ariel Holan, incluso estuvo al borde de la emoción cuando fue consultado en la conferencia post prensa por el joven valor cruzado, diciendo que “Me cuesta contestar de Marcelino, así que ojalá sea lo mejor para él, absolutamente. Es un excelente profesional y es un gran chico y a mí me provoca mucha emoción todo esto”.

El DT recalcó que no será fácil reemplazar las partidas de Núñez y Diego Valencia, quien partió a la Salernitana de Italia: “Solo decir que futbolistas de la categoría de Valencia y Marcelino no son fácil de reemplazar. Nada más”, cerró.

Durante estos días, Marcelino Núñez estará viajando hasta el viejo continente para sellar su vínculo con el Norwich City de la Championship inglesa, club en donde espera romperla y ser una alternativa real para Eduardo Berizzo en la Selección Chilena.