Universidad Católica informó de la desvinculación de Lucas Melano, por lo que ahora solo restaría también finiquitar el tema de Yamil Asad, quien es el otro jugador que no fue considerado por Ariel Holan para este segundo semestre.

Fernando "Nano" Díaz habló con Bolavip Chile y cree que la decisión de la UC con relación a Melano está bien pensada, pues el delantero no rindió a pesar de las opciones que tuvo para demostrar su nivel.

"Me parece lógica, porque ya no rindió independiente de las posibilidades que tuvo y cada vez que jugó no lo hizo bien. Católica es un equipo grande, los jugadores saben que esa alta exigencia tiene que ser siempre. El jugador ya no rindió, seguramente tuvo un arreglo como corresponde y así es el fútbol, es de rendimiento", sostuvo el ex jugador cruzado.

"A los extranjeros en todos los clubes del fútbol chileno se le tiene que exigir más. Me parece que uno de los motivos de por qué el fútbol chileno no está bien es porque cada vez, y no generalizo, pero las contrataciones son de otro nivel. O sea, bienvenidos los que aporten, que llevan gente al estadio, que te ayudan a ganar y llegar a niveles internacioonales", agregó Díaz.

En esa línea, es que puso algunos nombres en la palestra y quienes llegaron a nuestro país a ser un gran aporte en los distintos clubes.

"Viendo para atrás; los Barticciotto, los Morón, Espina, Gorosito, Leo Rodríguez, Chemo del Solar, Cardozo, Gerardo Reinoso, hay miles de jugadores buenos que llegaron Chile a elevar el nivel de la competencia", justificó el técnico.

El jugador terminó este viernes su vínculo con la UC | Foto: Cruzados, Twitter

Finalmente, Díaz cree que el fracaso internacional en los equipos chileno se debe también a los refuerzos que llegan de otras partes del mundo, por eso afirma que los cupos en los equipos dbene ser muy bien pensados.

"Una de las razones fundamentales porque los equipos chilenos no pasan la primera ronda es porque a los planteles les falta esa categoría de jugadores extranjeros. Esos cinco cupos tienen que ser de excepción. Más que actuar bien, actuó lógico, cerró.