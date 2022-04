La previa entre Universidad Católica y Colo Colo se comienza a calentar en los días antes de que se juegue el partido. El compromiso está programado para que se dispute este domingo a partir de las 12:30 horas en el Estadio San Carlos de Apoquindo, en uno de los duelos atractivos de la undécima fecha.

Instancia por la cual durante este jueves se comenzaron a lanzar los primeros palos desde la vereda colocolina. Maximiliano Falcón, defensor de Colo Colo, dio a conocer en la conferencia de prensa que el clásico se jugó en la fecha cinco del Campeonato Nacional donde ganaron cuatro a uno, y que el duelo domingo le quitó “importancia” de clásico.

“Si mal no recuerdo, el clásico lo jugamos en la Fecha 5 y ganamos 4-1. Conta Católica estamos bien, vamos a hacer un buen partido y River es un partido diferente para cada uno”, fueron las palabras que entregó el zaguero central uruguayo tocándole la oreja a su próximo rival.

Sin embargo, la respuesta llegó rápidamente desde la precordillera mediante el entrenador interino de Universidad Católica. Y es que Rodrigo Valenzuela se tomó con tranquilidad esta medida, en la cual aprovechó el tiempo para entregar una réplica al zaguero charrúa.

“Cada uno puede opinar lo que quiera, pero todos sabemos que por historia los hinchas siempre han considerado este partido un clásico”, fueron las precisas palabras del estratega para el partido del fin de semana.

No obstante, en esa misma línea el exfutbolista cruzado se toma con calma la opción de liderar el primer equipo. “Es una buena oportunidad y desafío. Soy un colaborador del club y no me proyecto más allá del duelo con Colo Colo, ni siquiera para Flamengo”.