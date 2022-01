Sebastián "Zanahoria" Pérez fue una de las grandes figuras del Campeonato Nacional y fue importante en la obtención del tetracampeonato de la Universidad Católica.

El futbolista de 31 años llegó a la UC durante la última temporada proveniente de Deportes Iquique para reemplazar al argentino Matías Dituro, quien partió al Celta de Vigo de España y dejó una huella imborrable en los hinchas cruzados por sus buenas actuaciones.

Fue el propio Pérez que en conversación con el programa "La Franja" de Al Aire Libre TV reveló que ha medida que iban pasando los compromisos del torneo nacional, la presión de jugar en la UC la iba superando gracias a lo que iba haciendo en el terreno de juego.

"Cuando firmé por Católica, sabía que iba a remar desde atrás con Matías Dituro. El tema es competir, eso está en mí. Para llegar acá tenía que ser competitivo y si me llegaba a tocar sabía que me iban a comparar con Matías. Siempre existió eso, pero no es un tema que me incomode o moleste. Uno entiende en el lugar en que está y hay que rendir sí o sí", comenzó diciendo el ex arquero de Deportes Iquique.

"Me sentí importante igual con el correr de los partidos. Tuvimos algunos complicados, entonces eso da confianza, y eso da cuenta de que eres importante para el equipo. Estoy muy agradecido del cariño de la gente, que es como el amor, se debe regar siempre con buenas actuaciones", agregó.

Finalmente, el Zanahoria se dio el tiempo de hablar sobre su citación a la Selección Chilena en los amistosos ante México y El Salvador. "No me esperaba la nominación a La Roja. Jamás quise ilusionarme y hablar antes de tiempo. Fue una experiencia linda y enriquecedora. Disfruté mucho el partido, más allá de las buenas tapadas. Espero que sigan los llamados", sentenció.