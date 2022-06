Universidad Católica ha sido el club más activo en este nuevo mercado de pases, donde además de fichar a Daniel González, tienen prácticamente sellados los arribos de Mauricio Isla y César Pinares, además de un posible regreso de Matías Dituro. Esto sin dudas ilusiona a los hinchas que aún sueñan con el pentacampeonato, pero hay una situación que vuelve a tenerlos en vilo.

Se trata de Diego Buonanotte, quien nuevamente estaría cerca de partir de los cruzados con destino al Jorge Wilstermann de Bolivia. Así lo dio a conocer Gary Soria, futuro nuevo presidente del club, quien anticipó que tienen prácticamente cerrado el acuerdo y sólo restan detalles.

"Está hecho en un 90 por ciento. Estamos muy cercanos a la contratación. En los próximos días daremos a conocer oficialmente si está con nosotros. Ya mandamos el contrato, estamos en negociaciones y a la espera de cerrar el asunto. Ya se llegó a un acuerdo con el jugador, simplemente, estaría faltando la documentación y las firmas”, advirtió el directivo del Aviador.

Pese a su optimismo, prefiere la cautela hasta no tener todo firmado con el jugador argentino, aunque espera que esto se pueda cerrar entre este lunes o martes. “Hasta que no se tenga la firma, no podemos decir que es parte del club”, agregó.

Diego Buonanotte suma apenas 476 minutos en el torneo. / FOTO: Agencia Uno

De todos modos, hasta se atrevió a dar su pálpito de probabilidades de que Buonanotte llegue al Jorge Wilstermann. “Como puede ser 90, puede ser 99 por ciento en este momento, pero hasta que el documento no esté firmado, no podemos dar la información”, cerró.

Diego Buonanotte ha sido uno de los estandartes de la hegemonía de Universidad Católica en el Campeonato Nacional y por eso es uno de los favoritos de los hinchas. Sin embargo, su influencia en el terreno de juego ha bajado a raíz de su menor continuidad. En este torneo lleva apenas 476 minutos repartidos en 11 juegos.