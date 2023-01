Según detallan, en Universidad Católica no convence el estado en que está la cancha del estadio Santa Laura, por lo que tienen hasta mañana para analizar el cambio de recinto. En ese sentido, esperan ver cómo termina tras el duelo de Universidad de Chile.

El estado de la cancha del estadio Santa Laura sigue dando que hablar en el comienzo del Campeonato Nacional, donde en Universidad Católica todavía tienen dudas de ser local, al menos en sus primeros encuentros, en Independencia.

Algo que tiene que resolver la dirigencia de la UC hasta la jornada del martes 24 de enero, como plazo fatal para encontrar otro reducto a mano.

Así lo detalla el periodista de ESPN, Ricardo Shannon, quien asegura que en San Carlos de Apoquindo están atentos a la evolución del recinto de Unión Española.

"La UC tiene hasta mañana para confirmar la localía en Santa Laura para su partido frente a Curicó este sábado", comenzó explicando en sus redes sociales.

Hay zonas poco probables a recuperar en pocos días.

En ese sentido, esperarán revisar cómo termina el césped tras el duelo de la noche entre Universidad de Chile y Huachipato, antes de una determinación final.

"No convence el estado de la cancha, pero no hay muchas más opciones", precisa el periodista, destacando que no hay muchas alternativas.

Hay que recordar que la UC del técnico Ariel Holan debe recibir a Curicó Unido, en un duelo por la segunda fecha del torneo, el sábado a las 20.30 horas.