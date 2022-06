Universidad Católica vs Sao Paulo | Horario, cómo y dónde ver en vivo por TV y ONLINE los octavos de final de la Copa Sudamericana

No solo la Copa Libertadores volverá a disputarse esta semana, ya que la Copa Sudamericana también estará iniciando la fase de octavos de final y uno de los partidos que se jugarán en esta fase será el de Universidad Católica vs Sao Paulo. Los Cruzados jugarán esta competición después de no haber podido pasar la fase de grupos de la Copa Libertadores.

Universidad Católica, elenco dirigido por Ariel Holan, va a jugar la Copa Sudamericana después de no haber podido pasar la fase de grupos de la Copa Libertadores, esto debido a que el elenco de la Franja terminó en el tercer lugar del Grupo H, los clasificados a segunda fase fueron Flamengo y Talleres de Córdoba.

Mientras que Sao Paulo de Brasil, equipo dirigido por una de las leyendas del club: Rogério Ceni, llega a los octavos de final de la Copa Sudamericana después de haber ganado el Grupo D en la misma competición con 16 puntos, dejando eliminados a Everton de Viña del Mar, Ayacucho de Perú y Jorge Wilstermann de Bolivia.

El partido de ida se jugará en el Estadio San Carlos de Apoquindo, mientras que el segundo partido se disputará en el Estadio Morumbi de Brasil.

Día y hora: ¿Cuándo juegan Universidad Católica vs Sao Paulo por la Copa Sudamericana?

Universidad Católica vs Sao Paulo juegan este jueves 30 de junio de 2022 a las 20:30 horas de Chile.

Televisión: ¿En qué canal ver en vivo por TV a Universidad Católica vs Sao Paulo?

El partido será transmitido por DirecTV Sports, en los siguientes canales según tu cableoperador:

DirecTV Sports:

DirecTV Sports: 610 (SD) - 1610 (HD)

DirecTV Sports: 611 (SD)

DirecTV Sports 2: 612 (SD) - 1612 (HD)

DirecTV Sports +: 613 (SD) - 1613 (HD)

Online: ¿Quién transmite por streaming en vivo a Universidad Católica vs Sao Paulo?

Para ver en vivo el encuentro por streaming podrás hacerlo en DirecTV GO.