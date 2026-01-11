Universidad Católica continúa trabajando arduamente en la pretemporada en San Carlos de Apoquindo, afinando su plantel de cara a la temporada 2026, con un mercado de fichajes activo y lleno de movimiento.

El equipo dirigido por Daniel Garnero busca consolidar un grupo competitivo, capaz de pelear tanto en la Liga de Primera como en la fase de grupos de la Copa Libertadores.

En este escenario, Justo Giani, Matías Palavecino, Bernardo Cerezo y Jimmy Martínez han sido piezas claves para reforzar posiciones estratégicas, y los hinchas cruzados siguen atentos a cada novedad del club.

Los cuatro refuerzos entrenan bajo la orden de Daniel Garnero | FOTO: Universidad Católica

Los dorsales de Universidad Católica

Recientemente, el medio Punto Cruzado reveló los dorsales que podrían usar los refuerzos de la Franja para la temporada 2026.

Justo Giani se ha visto entrenar con la dorsal #13 , número que en su momento ocupó el arquero Thomas Gillier .

se ha visto entrenar con la dorsal , número que en su momento ocupó el arquero . Matías Palavecino ha estado con la “10”, continuando con su rol generador de juego de los Cruzados.

Bernardo Cerezo ha ocupado la 14, número que hasta el año pasado portaba Francisco Rossel, quien podría pasar a usar la 7.

ha ocupado la 14, número que hasta el año pasado portaba Francisco Rossel, quien podría pasar a usar la 7. Jimmy Martínez ha entrenado con la dorsal “5”, que utilizaba el defensor Valber Huerta.

La revelación de estos números marca un paso más en la planificación de la UC y permite a los hinchas familiarizarse con sus nuevas figuras antes del inicio de la temporada.

En síntesis…