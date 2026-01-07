El lunes 5 de enero inició la pretemporada para Universidad Católica, en donde también comenzó con la presentación de sus refuerzos. Al iniciar la semana fue el turno de Justo Giani, el día martes fue Jimmy Martínez y el día de hoy le tocó a Bernardo Cerezo.

Por su pasado en Universidad de Chile, rápidamente los hinchas cruzados comenzaron a rechazar a Cerezo como nuevo fichaje de la UC. Y no solo por su paso en los azules, sino que por unos comentarios que dejó en su cuenta de Twitter hace 13 años.

Bernardo Cerezo se burló de Universidad Católica en el pasado.

Ante esta situación el ex lateral de Ñublense, pidió disculpas a través de sus redes sociales, poco después de haber sido presentado como nuevo refuerzo de la UC. Disculpas que sirvieron bastante, ya que poco a poco empezó a ganar aprobación.

Bernardo Cerezo pide disculpas a fanáticos de la UC.

Con el tema zanjado, algunos fanáticos cruzados aprobaron el fichaje, dejando al nacido en Taltal, limpio de sus errores en el pasado.

Uno que no pasó desapercibido, fue el refuerzo proveniente desde Huachipato, Jimmy Martínez, quien también cuenta con un pasado azul. Pero esta no sería la principal razón que molestaría a los hinchas, sino que se debe al ánimo del volante en su presentación.

Por estas situaciones, existen múltiples opiniones en los hinchas cruzados, ya que los que más exigen, plantean la situación de que jugarán Copa Libertadores. Y que la calidad de refuerzos, al ser del medio local, no es la óptima para ir a competir.

La presentación de Justo Giani, causó sentimientos encontrados en una gran cantidad de fanáticos. Esto porque comentaron que tiene un parecido físico con uno de los máximos ídolos de la UC, quien sería un joven Milovan Mirosevic.

¿Cómo recibirán a Matías Palavecino?

No es necesario demostrar que el ex Coquimbo Unido, Matías Palavecino, fue uno de los mejores (para muchos el mejor) jugadores del torneo pasado. Por esto es que desde el momento en el que se anunció la llegada del argentino a la UC, el 99% de los hinchas lo recibieron con los brazos abiertos.

