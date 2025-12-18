Este jueves Universidad Católica tendría listo a su segundo refuerzo de este mercado de fichajes, luego del arribo del argentino Justo Giani esta mañana a nuestro país.

Ahora los Cruzados dan una verdadera sorpresa, pues negociaron en silencio y sumarán un nuevo volante, que tiene pasado en Universidad de Chile y viene de ser campeón de la Copa Chile con Huachipato.

Se trata de Jimmy Martínez, quien sería el gran tapado de la UC en este mercado e incluso esta jornada se realizó los exámenes médicos, según informó ESPN.

El mediocampista terminó contrato con los Acereros y llega al Claro Arena como agente libre, donde firmará por una temporada, hasta diciembre de 2026.

Futbol, Huachipato vs Universidad Catolica Vigesimonovena fecha, campeonato Nacional 2025. El jugador de Huachipato Jimmy Martinez, izquierda, juega el balon contra Universidad Catolica durante el partido de primera division disputado en el estadio CAP de Talcahuano, Chile. 29/11/2025 Eduardo Fortes/Photosport Football, Huachipato vs Universidad Catolica 29th date, 2025 National Championship. Huachipato Jimmy Martinez player, left, play the ball against Universidad Catolica during the first division match played at the CAP stadium in Talcahuano, Chile. 29/11/2025 Eduardo Fortes/Photosport

Cabe recordar que el jugador de 28 años estuvo en la vereda del frente 2019 y 2021, cuando vistió la camiseta de la U. Pero en su último año con los azules fue cedido a Deportes La Serena.

Ahora en La Franja siguen definiendo los últimos detalles para seguir sumando incorporaciones, pues se habla de Matías Palavecino, Bernardo Cerezo, César Munder y Bryan Rabello.

