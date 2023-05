Universidad Católica ya se comienza a mover en el mercado de fichajes. Los cruzados avanzan a pie firme por el fichaje del volante César Pérez, jugador de 20 años que actualmente milita en Unión La Calera.

Según informó el periodista, Rodrigo Arellano, Pérez ya pidió la utilería de todos los implementos que tenía en el club para retirarlos. Por lo que, según el comunicador, la llegada del joven volante a la UC es inminente.

En caso de que se concrete la llegada de Pérez a la UC, este no ocuparía uno de los 3 cupos de fichajes que tiene la UC para este mercado de transferencias. ¿La razón? Al ser jugador sub 21 no ocupa aquel cupo, por lo que, teorícamente, los cruzados podrían hacer 4 refuerzos en esta ventana de pases.

César Pérez le marcó a la UC en la última fecha de la primera rueda del Campeonato Nacional. Juan Eduardo Lopez/Photosport

El volante calerano en la presente temporada ha disputado los 15 partidos y en todos ha sido desde la partida, transformándose en un jugador clave en los cementeros. En el Campeonato Nacional, hasta la fecha, registra 3 goles y 1 asistencias.

Su último gol anotado fue justamente en la última fecha ante Universidad Católica. Pérez anotó la apertura de la cuenta en el empate 1-1 entre cruzados y caleranos.

Seguramente con el pasar de las horas se revelarán más detalles de esta negociación. Habrá que ver si Católica traspasa algún jugador a Unión La Calera o simplemente la UC pagará el monto exigido por los cementeros.

Revisa el tweet de Rodrigo Arellano