Campeón con Universidad Católica impaciente con el discreto inicio de Nicolas Núñez como DT: “Aún no logra darle una vuelta al equipo”

Universidad Católica tiene a Nicolás Núñez en la banca técnica tras el adiós de Ariel Holan y la estadía del joven entrenador no es de las mejores. En 6 partidos no suma victorias en los 90 minutos y, además, su equipo suma 467 minutos sin anotar. Sin duda, eso le preocupa a un ex campeón cruzado como Rodrigo Gómez.

El ex volante de la franja, en diálogo con Bolavip Chile, es franco respecto al nivel que ostenta la Universidad Católica en el fútbol chileno y la preocupación es real sobre lo que ha mostrado hasta el momento Núñez en el banco.

“La verdad es que el Nico Núñez aún no logra darle la vuelta al equipo. No ha logrado un funcionamiento y los rendimientos individuales son muy bajos. Siento que todavía no logra una estructura de juego. Ha logrado quizás tener un ‘poquito’ de seguridad defensiva, pero sigue teniendo problemas en la faceta ofensiva”, explicó Gómez.

En ese sentido, Gómez es claro al decir que “el plantel de Católica no está bien conformado y hubo errores fundamentales a comienzo de año, pero comparado a otros equipos tiene un plantel mucho más potente”.

Rodrigo Gómez está preocupado por el nivel de Nico Núñez al mando de la UC (Archivo)

Gómez sostiene que aún Núñez está en rodaje al mando de la Universidad Católica y también es claro que este equipo sólo está preparado para dar la pelea por un solo objetivo durante el 2023.

“El punto real es que la UC tiene un elenco mal conformado, pero comparado al resto sigue siendo un elenco competitivo para pelear solamente por copas internacionales y no está para ser campeón“, añadió.

El campeón de la Copa Interamericana con Universidad Católica es claro también en la parte ofensiva del equipo y muestra su real preocupación sobre lo que ocurre con los cruzados.

“Si no suben el rendimiento individual y sí el Nico Núñez no encuentra la forma para llegar al arco rival será dificíl que la UC convierta goles“, terminó Gómez.