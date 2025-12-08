Universidad Católica cerró de manera perfecta lo que fue su actuación en esta Liga de Primera, en el que los ‘Cruzados’ se impusieron por 2-1 ante Unión La Calera y lograron asegurar así su cupo de Chile 2, el que les permite disputar la Copa Libertadores 2026.

Después de este importante logro, el goleador y capitán, Fernando Zampedri conversó con los medios en zona mixta y dejó sus sensaciones de lo que fue este cierre de temporada para la UC, el que mostró su gran felicidad de poder volver a la Libertadores.

“Feliz porque cerramos el año de gran forma. No nos esperábamos estar en este lugar. Volver al Claro Arena nos hizo muy bien. Feliz por terminar segundo, entrar a Copa Libertadores. Este club se lo merece”, partió señalando Zampedri.

Para sumar una alegría más, el ‘Toro’ espera que en esta jornada Leonardo Valencia no anote dos goles o más para igualar sus números de goleador y así poder coronarse como hexagoleador: “Ojalá se dé. Lo importante era clasificar. Fue una fiesta. La clave es trabajar duro, la humildad, el sacrificio, mi familia”.

Zampedri feliz por el cierre de año con la UC | Foto: Photosport

Pensando en el 2026, el goleador de la ‘Franja’ sabe que ahora el desafío es mayor en la Copa Libertadores, en la que esperan poder llegar de la mejor forma posible para afrontar este importante reto internacional.

“Vamos en búsqueda de esa campaña, no creo que sea algo pendiente. Ojalá se pueda dar”, remarcó.

Zampedri y las claves de la remontada de la UC

Concluyendo, Zampedri destacó lo que fueron las grandes claves del renacer de la Universidad Católica en este segundo semestre, en la que sin duda le da gran parte de los méritos al entrenador Daniel Garnero, quien convenció a todo un grupo de su estilo de juego, el que los llevó a la Copa Libertadores.

“Garnero cambió la forma, tiene su idea, distinta forma de trabajo. No quiere decir que sea mejor que la de Tiago, pero consolidó una idea de juego muy clara, trabajamos mucho y le creímos rápidamente. El Claro Arena fue fundamental para volver a estar arriba, a los equipos les ha costado jugando de visitante. Le agradezco a la gente que nos ayudó mucho”, cerró.