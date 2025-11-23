Universidad Católica sigue concentrada en la lucha por quedarse con el cupo a la próxima fase de grupos de la Copa Libertadores, pero los Cruzados también mantienen la mirada en el mercado de fichajes de cara a la próxima temporada.

Eduard Bello ha ido de menos a más desde su llegada desde el Barcelona de Ecuador, consolidándose como una pieza fundamental en el esquema de Daniel Garnero. Incluso, el seleccionado venezolano anotó en el importante triunfo de la UC ante Palestino, en su lucha por el Chile 2.

Con la ventana de fichajes acercándose, el foco del club estará en resolver la situación contractual del ariete llanero.

Eduard Bello celebrando su tanto ante los Árabes | FOTO: Felipe Zanca/Photosport

La UC evalúa la continuidad de Eduard Bello

Según informó el medio Punto Cruzado, la dirigencia cruzada ya habría iniciado conversaciones con su entorno para extender el préstamo por al menos una temporada más.

Se espera que dentro de los próximos días, o a principios de diciembre, haya novedades concretas sobre la continuidad del ex Deportes Antofagasta.

Lo cierto es que esta decisión es clave para la planificación del cuadro que hace de local en el Claro Arena y la ambición de mantener su poder ofensivo de cara a la próxima campaña.

En síntesis…