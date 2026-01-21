La rivalidad entre Universidad Católica y Colo Colo volvió a trasladarse a las redes sociales, esta vez con un cruce indirecto de apodos que no pasó desapercibido para los hinchas de ambos clubes.

Todo comenzó hace algunos días, cuando el delantero Javier Correa convirtió un doblete con el Cacique ante Alianza Lima por la Serie Río de la Plata y desde las redes sociales del club albo lo apodaron como “Toro”, en alusión a su potencia física y olfato goleador.

Sin embargo, ese sobrenombre a muchos les hizo recordar a Fernando Zampedri, capitán de la UC y seis veces máximo goleador del fútbol chileno, quien es conocido justamente como el “Toro”, un apodo que se ha transformado en marca registrada tras múltiples temporadas siendo figura.

La publicación de Colo Colo que no pasó desapercibida en redes | FOTO: Captura

El cruce simbólico terminó de encenderse este martes en la semifinal de la Supercopa de Chile, donde los Cruzados derrotaron 4 a 2 a Huachipato en Viña del Mar.

La UC y sus posteos en redes sobre Fernando Zampedri y el apodo “Toro”

Tras el gol del goleador cruzado, las redes sociales oficiales del elenco precordillerano no dejaron pasar la oportunidad y lanzaron un mensaje que fue leído como una clara indirecta al conjunto Popular y a Correa.

“El único Toro”, publicaron, junto a un video de Zampedri celebrando su conquista ante los Acereros.

Luego, tras el segundo gol, los Cruzados volvieron a escribir otro mensaje: “Toro y Hexagoleador hay uno solo”.

Así, más allá del triunfo deportivo ante los dirigidos por Jaime García y la clasificación a la final de la Supercopa, la UC volvió a “acordarse” de Colo Colo en redes sociales, dejando en claro que el apodo de “Toro”, al menos para los Cruzados, tiene nombre y apellido: Fernando Zampedri.

En síntesis…

Universidad Católica derrotó a Huachipato en la semifinal de la Supercopa de Chile y Fernando Zampedri volvió a aparecer con su sello: dos goles y la celebración que desató la referencia a Colo Colo.