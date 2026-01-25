Este domingo los dirigidos por Daniel Garnero, Universidad Católica se medirán ante Coquimbo Unido en donde definirán lo que será el primer título del fútbol chileno, la Supercopa. El partido se llevará a cabo a las 19:00 en el Estadio Sausalito de Viña del Mar.

“Estamos muy ilusionados. Sabíamos que este año iba a tener un calendario muy apretado y también nos da la posibilidad de, en solo dos partidos, lograr un campeonato. Todos sabemos lo difícil que es llegar a disputar este tipo de encuentros, así que estamos con mucha ilusión”, declaró el técnico de la UC.

Por el lado de los Cruzados, vienen de eliminar en un partidazo a Huachipato por 4-2, mientras que los piratas sufrieron más de la cuenta tras derrotar a Deportes Limache por 3-2 en un trabado encuentro.

Cabe destacar que en los últimos años, los dirigidos por Hernán Caputto vienen siendo la bestia negra de la UC. Esto principalmente porque el elenco de la franja no vence a los piratas desde el 23 de julio de 2023. Mientras que los aurinegros mantienen una racha de 5 victorias consecutivas frente a los Cruzados.

Este será el primer torneo a finalizar por parte de ambos equipos, ya que sumado a este disputarán 4 torneos adicionales en la temporada. Donde se encuentran la Liga de Primera, Copa Chile, Copa de la Liga y la Copa Libertadores.

Universidad Católica buscará hacer historia frente a Coquimbo Unido

“Vamos a jugar una final y lo haremos contra un equipo que tuvo mejores números que nosotros el semestre pasado“, cerró el técnico cruzado, mostrando respeto hacia el rival pirata.

La Supercopa que quedará en la historia

Gane quien gane la copa, será una edición especial para el fútbol nacional. Esto porque de ganar la UC, se convertirá en el máximo ganador del torneo con 5 trofeos, sumado a que Gary Medel puede sumar el primer título de su carrera a nivel de clubes.

Por el lado de los coquimbanos, pueden seguir con su campaña perfecta desde 2025, en donde de ganar conseguirían su primer título del certamen siendo la primera vez que la disputan.

En síntesis