Daniel Garnero lleva seis meses al mando de Universidad Católica, período en el que el director técnico argentino ya dejó su sello en el elenco precordillerano y comienza a definir prioridades de cara a la planificación del plantel para la próxima temporada.

El objetivo principal de Garnero y su cuerpo técnico sigue siendo consolidar un equipo competitivo tanto en torneos locales como en la Copa Libertadores.

Para eso, la dirigencia de los Cruzados evalúa cuidadosamente las renovaciones y salidas de jugadores importantes, buscando mantener un equilibrio entre continuidad y nuevas incorporaciones que refuercen la plantilla.

Uno de los nombres que más ha generado atención es Daniel González, defensor que ha despertado interés desde Argentina y Brasil.

Daniel González fue una de las grandes figuras de los Cruzados en la temporada 2025 | Foto: Photosport

Daniel Garnero quiere sí o sí a Daniel González

Según informó el medio partidario Punto Cruzado, “Daniel Garnero pidió expresamente que Daniel González siga siendo parte del plantel 2026, petición que ya se le hizo conocer no solo a la dirigencia, sino también al jugador”.

El estratega conversó personalmente con González antes de sus vacaciones, manifestándole que su intención es contar con él al menos durante la primera mitad del año, considerando especialmente el retorno del club a la Copa Libertadores, objetivo central en su planificación.

A pesar de que existen sondeos por el ex Santiago Wanderers, la solicitud de Garnero fue bien recibida por el defensor, dejando abierta la posibilidad de que se mantenga en la UC mientras no se concreten ofertas formales del exterior.

