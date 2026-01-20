Universidad Católica comenzó la temporada 2026 con el pie derecho y una exhibición de carácter. En un encuentro lleno de emociones disputado este martes, los Cruzados lograron revertir un marcador adverso para vencer por 4-2 a Huachipato, sellando así su clasificación a la gran final de la Supercopa.

La gran figura de la jornada fue, una vez más, su capitán y goleador histórico, Fernando Zampedri. El delantero argentino no solo comandó el ataque, sino que fue determinante al anotar dos goles y entregar una asistencia, demostrando que su vigencia sigue intacta para los desafíos que vienen.

Tras el pitazo final, el “Toro” analizó lo que fue un partido complejo desde lo táctico. “Fue difícil. Nosotros estábamos controlando el juego; creo que en dos situaciones que tuvieron nos convirtieron, pero tuvimos la capacidad y la energía para ir a buscarlo y darlo vuelta dos veces”, señaló el atacante, valorando la respuesta anímica del grupo ante los golpes del cuadro acerero.

Para la UC, este duelo representaba una incógnita mayor debido a la falta de rodaje competitivo previo. Zampedri hizo hincapié en que este fue el estreno oficial sin haber pasado por una fase de amistosos tradicionales: “Es el primer partido, no tuvimos amistosos, solo entrenamientos. Para los dos equipos era igual, el primer partido del año”.

Fernando Zampedri fue el héroe de la UC ante Huachipato

Satisfecho con el funcionamiento colectivo

A pesar de ser el inicio de la campaña, el goleador se mostró conforme con la propuesta futbolística mostrada en cancha. “Contento porque ganamos y jugamos bien. En gran parte del partido tuvimos el control; generamos muchas llegadas y nos costó un poco en las definiciones, pero estamos trabajando en eso”, admitió, enviando un mensaje de autocrítica constructiva respecto a la eficacia frente al arco.

Uno de los puntos que más genera ilusión en la hinchada cruzada es la rápida adaptación de los nuevos nombres que llegaron a San Carlos de Apoquindo. Zampedri no dejó pasar la oportunidad para elogiar a sus nuevos compañeros. “Nos estamos conociendo recién con los chicos nuevos; hoy demostraron un gran carácter y estoy contento por eso. Estamos armando un gran equipo, pero falta un montón”, advirtió con cautela.

A la espera de un rival por la corona

Con este resultado, Universidad Católica ya se encuentra instalada en la final del torneo que enfrenta a los mejores de la temporada anterior. El equipo dirigido por Daniel Garnero ahora aguarda por su oponente, el cual se definirá en la llave que deben disputar Coquimbo Unido y Deportes Limache.

El arranque de 2026 parece sonreírle a una UC que busca recuperar el protagonismo absoluto en el plano local, de la mano de un Zampedri que sigue agigantando su leyenda en el club.