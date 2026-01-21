Universidad Católica y Coquimbo Unido se verán las caras en la final de la Supercopa. El día domingo 25 de enero, Cruzados y Piratas se enfrentarán a las 19:00 horas en la lucha por el primer trofeo del año en el Estadio Sausalito de Viña del Mar.

Un dato que preocupa a los dirigidos por Daniel Garnero, es el registro que tienen frente a los piratas. Esto porque la UC no le gana a Coquimbo desde el 23 de julio del 2023 en partidos oficiales.

Luego de ese encuentro, los Cruzados registran 5 derrotas consecutivas frente a los Aurinegros, dato que no es menor. Esto porque 4 encuentros fueron por el Campeonato Nacional y uno por los playoffs de la Copa Sudamericana.

En la última temporada, la Franja cayó en la primera rueda por 1-0 con gol de Nicolás Johansen, y que contó con las expulsiones de Dylan Escobar por parte de la UC y de Alejandro Azócar por parte de Coquimbo.

Su último enfrentamiento fue el 27 de julio de 2025 en donde el conjunto de Las Condes cayó goleado por 3-0 por el cuadro pirata. En donde Chandía, Cordero y Johansen marcarían para los Aurinegros y Daniel González sería expulsado por parte de la UC.

Universidad Católica enfrentará a Coquimbo Unido en la final de la Supercopa

Coquimbo Unido viene de derrotar a Deportes Limache por 3-2 con goles de Salinas, Valadá y Pratto en un partido en el que sufrieron más de la cuenta con los ascendidos en la temporada pasada.

¿Podrá la UC vencer a su bestia negra en la Supercopa?

Universidad Católica viene de derrotar a Huachipato por 4-2 el día de ayer en un partidazo. Además, se reforzó con la mayor figura de su rival, Matías Palavecino, quien fue clave el la obtención del título de los piratas. Por otro lado, los piratas sufrieron las importantes bajas de Bruno Cabrera, Cecilio Waterman, Cristián Zavala y su técnico Esteban González.

