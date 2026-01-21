El delantero argentino nacionalizado chileno Fernando Zampedri volvió a demostrar por qué es uno de los referentes históricos de Universidad Católica y del fútbol chileno en los últimos años.

Este martes, en la semifinal de la Supercopa de Chile 2026, el goleador cruzado anotó un doblete que no solo ayudó al equipo dirigido por Daniel Garnero a superar por 4 a 2 a Huachipato, sino que también dejó una marca histórica en la competición.

Con actuaciones como la de esta semifinal, Zampedri no solo mantiene viva la esperanza de la UC de quedarse con la Supercopa, sino que además sigue consolidando su legado como uno de los máximos referentes del cuadro de la Franja.

El ariete de 37 años sigue más vigente que nunca | FOTO: Andres Pina/Photosport

Fernando Zampedri se transformó en el goleador histórico de la Supercopa

Con sus dos goles ante los Acereros, el “Toro” alcanzó un nuevo hito en la historia de la Supercopa de Chile. El portador de la jineta de capitán de la UC llegó a cuatro tantos en la competición, convirtiéndose en el máximo goleador histórico del torneo.

Este domingo, Zampedri tendrá la posibilidad de seguir ampliando su marca y consolidando su lugar en la historia del fútbol chileno.

La tabla de goleadores de la Supercopa:

Fernando Zampedri 4

Lionel Altamirano 2

Gonzalo Tapia 2

Jaime Valdés 2

Benjamín Kuscevic 2

Esteban Paredes 2

Leonardo Gil 2

En síntesis…