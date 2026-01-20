El fútbol chileno levanta oficialmente el telón de la temporada 2026 con la disputa de la Supercopa de Chile, torneo que en esta edición presenta un formato especial de cuatro equipos y que se juega íntegramente en la ciudad de Viña del Mar.

La competencia reúne a los campeones y subcampeones de las principales competencias del 2025, y entrega como premio el primer título oficial del año.

En ese escenario, Huachipato y Universidad Católica animarán una de las semifinales del certamen, en un duelo que promete alta intensidad y que enfrenta a dos elencos que llegan con la misma ambición: empezar el año levantando una copa.

No te pierdas ningún detalle de una de las semifinales de la Supercopa de Chile| FOTO: Eduardo Fortes/Photosport

Los Cruzados llegan a este duelo con un antecedente estadístico a su favor: acumulan cinco partidos consecutivos sin perder ante los Acereros, un registro reciente que les entrega una leve ventaja para los de Daniel Garnero en la previa y que añade un condimento extra al choque ante los dirigidos por Jaime García.

¿Cuándo juegan Huachipato vs. U. Católica en la semifinal de la Supercopa de Chile?

Huachipato y Universidad Católica se enfrentarán este martes 20 de enero en una de las semifinales de la Supercopa de Chile 2026, en un partido que definirá al primer finalista del torneo que inaugura oficialmente la temporada del fútbol nacional.

El encuentro se disputará a las 19:00 horas en el Estadio Sausalito de Viña del Mar, recinto que alberga íntegramente esta edición especial del certamen.

¿Qué canal transmite el partido entre Huachipato vs. U. Católica?

En cuanto a la transmisión, el compromiso será emitido en televisión por TNT Sports Premium, mientras que vía streaming podrá verse a través de TNT Sports en Max, plataforma disponible para los suscriptores del canal.