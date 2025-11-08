Universidad de Chile tiene un ojo puesto sobre el mercado de fichajes. La escuadra azul tendrá que reforzar el plantel si quiere competir y acabar con su larga sequía: cumplirá ocho años sin un título de la categoría de honor.

Ante tal panorama, los rumores vuelven a ubicar a un viejo conocido en el conjunto laico para la temporada 2026. ¿Su nombre? Octavio Rivero. El delantero asoma como alternativa para el libro de pases.

Sin embargo, si los azules quieren quedarse con el atacante de Barcelona de Guayaquil, tendrán que competir contra una potencia de Sudamérica. Así lo afirmó Olé en su edición para Ecuador.

Además de mencionar al elenco chileno, el medio aludió al interés de Atlético Nacional por el goleador charrúa. Incluso, detalló que se espera por una pronta propuesta de parte del equipo de Medellín.

“Hace algunos días que el nombre del delantero de Barcelona comenzó a sonar en los pasillos del cuadro colombiano, que podría aparecer con una oferta antes de que termine el año“, destapó la información.

Octavio Rivero vuelve a asomar en el horizonte de Universidad de Chile. (Imagen: Barcelona SC)

Octavio Rivero, en el radar de Universidad de Chile

Cabe destacar que el jugador de 34 años ya estuvo en la mira de los azules en el mercado de fichajes de verano. ¿Qué pasó? Precisamente, se mantuvo en su actual club.

Durante esta temporada, Octavio Rivero ha disputado un total de 33 compromisos con Barcelona de Ecuador. En dichos encuentros, festejó 11 goles y no entregó asistencias.

En resumen: