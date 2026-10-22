Uno de los máximos emblemas de Universidad Católica opinó sobre el nuevo gerente deportivo que anunció Cruzados.

En Universidad Católica sorprendieron a medio mundo con el anuncio de su nuevo gerente deportivo tras la salida de José María Buljubasich en agosto.

La dirigencia de Cruzados se tomó casi dos meses para dar a conocer a su reemplazante, donde eligieron al español Francisco Pérez Lázaro, un nombre desconocido en el medio nacional.

Tiene 39 años y es doctor en ciencias del deporte por la Universidad de Alcalá, también posee la licencia UEFA Pro. Trabajó en la Real Federación de Fútbol de Madrid, en el fútbol catarí y en la India. Sus últimos proyectos fueron en el Deportivo Alavés y en Chivas de Guadalajara.

Actualmente está finalizando un proceso en la Federación de Fútbol de Serbia, donde está a cargo de la coordinación técnica y scouting internacional. Estas laboras las terminará en noviembre para luego viajar a Chile.

Francisco Pérez Lázaro es el nuevo gerente deportivo de la UC. (Foto: Cruzados)

La opinión de un histórico de la UC

Esta elección también ha llamado la atención en el entorno de la UC, como el histórico Jorge ‘Coke’ Contreras, quien en diálogo con BOLAVIP se mostró sorprendido.

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“Me toma por sorpresa, no pensé que íbamos a poner los ojos tan afuera, por decirlo de una manera. Debe tener su currículum importante, sus reconocimientos y por eso me imagino se fijaron en él. Debe tener harto conocimiento del fútbol formativo”, comentó.

El exfutbolista y seleccionado nacional pensaba que Cruzados nuevamente iba a apostar por un gerente deportivo argentino: “No esperaba un nombre… pensé que a lo mejor mirábamos para el lado nuevamente y podían traer a alguien de Argentina”.

Pese a sus dudas, Coke Contreras prefiere ser optimista con esta noticia: “Lógicamente espero que con la experiencia que tiene le haga bien a Católica”.