Universidad Católica pone punto final al ciclo de José María Buljubasich: oficializa su salida

Universidad Católica sacudió todo en las últimas horas dentro del fútbol chileno con lo que fue un importante anuncio que dio a conocer hace unos instantes en sus redes sociales.

Desde ‘Cruzados’ dieron a conocer de la salida del histórico ex jugador, José María Buljubasich de su rol como Gerente Deportivo del club, cargo que deja tras 16 años al mando.

Esta decisión que sin duda impacta a todos los hinchas del conjunto de la precordillera, fue decidida por el Directorio de la institución, quien durante esta jornada realizará una conferencia de prensa para dar más detalles de lo que es esta salida.

Desde las redes oficiales del club, dejaron un mensaje de despedida al ‘Tati’ tras lo que fueron estos largos años que lo mantuvieron vinculado a la Universidad Católica y que hoy su ciclo, llega a su fin tras ser duramente cuestionado en esta recta final.

Buljubasich deja la Universidad Católica | Foto: Photosport

“Cruzados informa Por decisión del Directorio se ha determinado poner fin al ciclo del gerente deportivo de Universidad Católica, señor José María Buljubasich“.

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“De esta manera, finaliza un periodo de 16 años en el cargo de quien además fuera arquero y capitán del Plantel de Honor de la UC, etapa en la que se tituló campeón en el año 2005 y logró el récord de imbatibilidad aún vigente en el fútbol chileno con 1.352 minutos sin recibir goles en su arco”, señalaron.

“Como gerente deportivo de los Cruzados, Tati asumió en el año 2010 y durante su gestión el club logró 7 Títulos Nacionales, 4 Supercopas y una Copa Chile. Desde Cruzados agradecemos la gestión de José María, deseándole éxito en sus próximos desafíos profesionales”.

“Mayores detalles de esta decisión serán informados hoy, a los medios de comunicación, a las 12:15 horas, en la Sala de Prensa del Claro Arena”, concluyeron.

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