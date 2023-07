La dirigencia de Universidad Católica trabaja a toda velocidad para encontrar al sucesor de Ariel Holan, mientras Rodrigo Valenzuela será el encargado de estar presente en los próximos encuentros del Campeonato Nacional.

Lo cierto es que durante toda la semana, el periodista Jorge Coke Hevia había dado pistas sobre uno de los técnicos que estaba en la carpeta de los Cruzados, pero este jueves dio a conocer el nombre.

“Es ayudante de un cuerpo técnico que fue campeón de América a nivel clubes, que fue un ofrecimiento, interesó mucho y están ahí en algún contacto. Es argentino, con eso es fácil”, arrancó diciendo al inicio de Pauta de Juego.

Los distintos panelistas del espacio radial comenzaron a tirar distintos nombres durante el transcurso del programa hasta que el relator argentino Diego Canepa le acertó.

“Es Hernán Buján, ese es el nombre que fue ofrecido en Católica y están manejando”, manifestó Hevia.

¿QUIÉN ES HERNÁN BUJÁN?

El formado en River Plate de 48 años es ayudante técnico y podría separarse de Marcelo Gallardo para arrancar su carrera como técnico principal.

Hay que recordar que el oriundo de Buenos Aires trabajó en el Millonario desde 2014 hasta el 2022, en compañía de Matías Biscay asistiendo al connotado entrenador argentino.

Bujan fue uno de los escuderos de Gallardo en River | FOTO: Laurence Griffiths/Getty Images

Un dato no menor es es que en su momento, Buján fue tentado por Instituto de Córdoba cuando el club estaba en la Primera Nacional, pero el ex mediocampista por izquierda no terminó llegando.