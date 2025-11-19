Universidad Católica se alista para una de las tres finales que le restan dentro del torneo nacional en lo que es su disputa por conseguir quedarse con el Chile 2, en donde este fin de semana debe enfrentarse ante Palestino en el Claro Arena.

En el conjunto de la ‘Franja’ ya saben que para la temporada 2026 tendrán competencias internacionales con la Copa Libertadores o la Copa Sudamericana, en la que ya se ponen el objetivo de tener un buen desempeño en el ámbito internacional.

Por esto, desde la dirigencia de la UC saben que para buscar aquello, el equipo debe reforzarse con todo, en la que su entrenador, Daniel Garnero ya tiene los puestos prioritarios para poder nutrir su plantel para el 2026.

Uno de los puestos que son prioridad para el DT argentino es en conseguir un creador, el reconocido número 10 es el que busca la Universidad Católica para el 2026 y para dicho puesto, hay un nombre que empieza a tomar fuerza.

El ’10’ que toma ventaja para llegar a la UC

El nombre que toma ventaja para reforzar dicho puesto en la Universidad Católica es el del jugador argentino Justo Giani, el volante creativo de Aldosivi de 26 años sería la gran carta de los ‘Cruzados’ para dicho puesto.

Giani sería el gran candidato en la UC | Foto: Getty Images

Asi lo informó en las últimas horas el periodista de TNT Sports, Jorge Cubillos, quien indicó que el jugador argentino se podría acercar al conjunto de la ‘Franja’ y ser el nombre que tanto anhela Daniel Garnero para portar la 10 en la UC.

“Me decían que no es tan humo, tiene varias cosas que lo pueden acercar más que a otros en la UC. Su representante es el mismo que el de Garnero y el de (Fernando) Zuqui, entonces hay un denominador común para los tres”, declara el comunicador.

En esa línea, Cubillos agrega: “Garnero lo conoce y su representante es el mismo, el ex futbolista, Mauro Boselli. Ahora con la posibilidad de tener un mediocentro ofensivo, Garnero lo ha pedido en varias oportunidades. Esto podría darse, ya que él (Giani) con Aldosivi termina contrato a finales de diciembre”.

De esta manera, en la Universidad Católica seguirán tanteando el terreno por lo que puede ser la situación de Giani, quien parece tomar ventaja en esta carrera para encontrar al nuevo ’10 de los ‘Cruzados’ para el 2026.

En Síntesis…

Universidad Católica se enfrentará a Palestino en el Claro Arena en su disputa por el Chile 2.

El entrenador de la UC, Daniel Garnero, busca un volante creativo o número 10 para la temporada 2026.

El argentino Justo Giani, volante de 26 años de Aldosivi, toma ventaja para ser el nuevo ’10’ de la UC.