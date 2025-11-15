Aunque el mercado de fichajes todavía no comienza oficialmente, en Universidad Católica ya se mueven silenciosamente pensando en reforzar el plantel para la temporada 2026, donde los Cruzados deberán disputar torneos internacionales.

Y en ese escenario, el nombre del mediocampista argentino Justo Giani tomó fuerza durante las últimas horas, instalándose como uno de los primeros candidatos que aparecen en la órbita cruzada.

Lo cierto es que la UC busca alternativas para potenciar el mediocampo, un sector que ha mostrado altibajos y donde el club precordillerano quiere incorporar un jugador con despliegue, energía y capacidad para romper líneas.

Por eso, rápidamente los hinchas de la Franja se preguntaron quién es este futbolista.

¿Por qué Justo Giani estaría en la órbita de la UC?

Justo Giani, de 26 años, es un volante ofensivo y extremo argentino formado en Quilmes, club donde debutó profesionalmente y dejó buenas sensaciones por su velocidad.

Su rendimiento lo llevó a dar un salto a Newell’s Old Boys, donde alternó titularidades y mostró una faceta más versátil: puede jugar como mediapunta, extremo por ambas bandas e incluso como interior adelantado.

Luego tuvo pasos por Patronato y Atlético Tucumán, consolidando su reputación como un futbolista polifuncional y útil en distintos sistemas.

Justo Giani enfrentando a Boca Juniors en La Bombonera | FOTO: Marcelo Endelli/Getty Images

Actualmente, viste la camiseta de Aldosivi, donde ha recuperado continuidad y protagonismo. En el Tiburón se ha convertido en una pieza importante: ha disputado 30 partidos, en los cuales ha convertido 5 goles y ha aportado con 4 asistencias.

Un dato no menor es que su contrato con Aldosivi finaliza en diciembre, lo que facilitaría su llegada a Católica si no renueva.

En síntesis…

Justo Giani, volante ofensivo de Aldosivi, comenzó a sonar como posible refuerzo de Universidad Católica.