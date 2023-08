Nicolás Peranic da detalles de lo que fue su encontronazo con Branco Ampuero en la Universidad Católica: "Me gusta que..."

Dentro de lo que fue la importante victoria que tuvo la Universidad Católica en la última fecha del Campeonato Nacional ante Ñublense por 2-1, un fuerte encontrón fueron el que protagonizaron dentro de la cancha Nicolás Peranic y Branco Ampuero en el conjunto ‘Cruzado’.

Para esta jornada, el portero de la UC salió al paso de lo que fue este encontronazo y en el programa ‘Futuro Fútbol Club’ de Radio Futuro desglosó lo que fueron los momentos después a ese conflicto, en la que puso los paños fríos por completo.

“Con Branco tengo una muy buena relación, yo me he reído mucho con todas las cosas que he escuchado, porque nos llevamos muy bien en serio”, comenzó señalando Peranic.

Ahondando en dicha polémica, el golero explicó como se gestó este cruce de palabras entre ambos jugadores, el cual gatilló en la escena que todos recuerdan hasta hoy.

Ampuero y Peranic protagonizaron un fuerte encontrón en la UC | Foto: Photosport

“La jugada cuando después del rebote sale para arriba el balón, yo le pegó el grito, el no me escuchó y cuando tomó el balón, creo que con la rodilla se la puse toda”, confesó.

El ex Deportes Melipilla le bajó rápidamente los cambios a lo que fue este pormenor que dejó el compromiso.

“Es una discusión normal de partido y yo creo que eso también demuestra las ganas de que tenemos que las cosas salgan bien, porque en otro momento quizás no pasaba nada. El querer mejorar o seguir con esa tensión del partido a pesar de ir ganando, demuestran las ganas que hay”, profundizó en Radio Futuro.

Finalmente, Peranic solo tuvo buenas palabras para Branco Ampuero, con quien recalca que quedó todo muy bien dentro de su relación y que es algo normal dentro de un terreno de juego.

“Con Branco todo bien, después no habían pasado ni 30 segundos y ya estaba todo bien, nos pedimos las disculpas. Queda dentro de la cancha. Me gusta que el jugador y más un central que esté así, con los dientes apretados, me parece que fue uno de los mejores del otro día. Eso demuestra las ganas de querer que nos vaya mejor”, cerró.