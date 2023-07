Osvaldo Arica Hurtado se inmola y defiende a Franco Di Santo: "Si no llegan pelotas, es difícil hacer un gol"

Universidad Católica no levanta cabeza en el presente Campeonato Nacional y sumó una nueva derrota tras caer ante Everton de Viña del Mar en el estadio Santa Laura por 1 a 0.

Varios son los jugadores que han sido apuntados por la parcialidad cruzada, entre los que están: Franco Di Santoy César Pinares, quienes no han podido demostrar su cartel de refuerzo.

Di Santo sigue sin convencer a los hinchas de la UC | FOTO: Photosport

Osvaldo “Arica” Hurtado contestó el llamado de Bolavip Chile, dio a conocer una de las grandes falencias en la UC y le hizo un fuerte llamado a la dirigencia cruzada.

“A Católica le sigue penando un tipo que habilite. Entra Pinares, se mueve, pero siempre va pegado al sector derecho y ya sabes que te va a enganchar hacia adentro”, aseveró.

Minutos más tarde, el ex delantero dejó en claro que “si no le llegan pelotas a Di Santo es difícil hacer un gol. Para mí, el tema lo soluciona un tipo que habilite y se haga cargo del juego ofensivo. No hay ningún conductor que pueda habilitar a Di Santo o a Montes”.

A raíz de la posible salida del estratega argentino, el ex goledor cruzado remarcó que “yo creo que Católica va a morir con las puestas puestas, por lo menos este año”, finalizó.