El entrenador de la Universidad Católica, Daniel Garnero sorprendió a todos con estos dichos sobre un posible pasillo a Colo Colo.

Universidad Católica tiene un importante compromiso dentro de la Liga de Primera este fin de semana, en donde los ‘Cruzados’ deben enfrentarse ante Colo Colo en una nueva edición de los clásicos del fútbol chileno, el que se disputará en el Estadio Monumental.

En la previa a este duelo, el entrenador Daniel Garnero conversó con TNT Sports y fue consultado sobre la posibilidad de que sus dirigidos le hagan un ‘pasillo de campeón’ a Colo Colo antes del compromiso, en la que dejó la puerta abierta para dicha acción.

“Yo no tendría ningún problema, al contrario, felicitar al justo ganador, yo no tendría ningún inconveniente”, comenzó señalando Garnero.

Agregando, el estratega de la ‘Franja’ sabe que no es una obligación la realización de este pasillo y que hoy por hoy, no descarta ni confirma que desde la Universidad Católica hagan posible esta acción.

Garnero habló fuerte y claro | Foto: Photosport

“No sé si se acostumbra acá, tampoco me gusta que te obliguen, como lo que pasó en Argentina, que terminaron dándose vuelta y quedó mal eso, ese fue un torneo que no estaba previsto y se modificó. Cuando las cosas son desprolijas, no quedan bien”, declara.

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Finalizando, Garnero dejó en claro que hasta día de hoy no ha conversado con sus dirigidos sobre esta acción y que la gran prioridad del equipo es poder llegar de la mejor forma a este partido, en la que tienen la gran necesidad de sumar una victoria para quedarse con el Chile 2.

“Yo no tengo ningún problema de aplaudir y felicitar al justo ganador. No he hablado con nadie de eso, estamos más preocupados en darnos la pelota entre nosotros y buscar un funcionamiento e intensidad, que nos permita ganar el partido, porque enfrentaremos al mejor equipo del torneo”, cerró.