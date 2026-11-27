Mientras el DT argentino tiene en vilo su renovación en la UC, su nombre asoma como opción en Cerro Porteño.

Universidad Católica mantiene un misterio sobre el cierre de la temporada: la escuadra precordillerana no tiene certeza sobre qué sucederá con el futuro de Daniel Garnero.

¿La razón? El DT argentino concluye su contrato el 31 de diciembre de 2026 y por el momento no ha estampado su firma para renovar. Debido a este panorama, Cerro Porteño se metió en la lucha por sus servicios.

Según informa el periodista Nelson Rivera, el entrenador de 57 años cautiva a la dirigencia del elenco paraguayo. La continuidad de Gustavo Costas no está ratificada y se buscan posibles sustitutos.

“El nombre de Daniel Garnero seduce y mucho a la directiva de Cerro Porteño“, indicó el comunicador de Trece Deportes a través de sus redes sociales.

De este modo, el Ciclón de Barrio Obrero esperará por los resultados de su actual cuerpo técnico para determinar un eventual cambio de rumbo: el objetivo es la Copa Libertadores. Por el instante, está clasificando a Copa Sudamericana.

Daniel Garnero no ha renovado en Universidad Católica. (Imagen: Photosport)

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Daniel Garnero genera dudas en Universidad Católica

Durante la presente campaña, el estratega en cuestión ha dirigido una totalidad de 52 encuentros en la UC. En tales compromisos, obtuvo 28 victorias, nueve empates y 15 derrotas.

En la recta final de 2026, el staff de Daniel Garnero se enfoca en dejar a Universidad Católica en lo más alto de la tabla de posiciones: el segundo lugar está lejano y todo apunta a que la misión es quedarse con el Chile 4.