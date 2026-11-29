Universidad Católica y su probable formación para enfrentar a Huachipato en el torneo nacional.

Universidad Católica disputará en esta jornada un importante partido en la Liga de Primera, en donde el conjunto de la ‘Franja’ se enfrentará ante Huachipato en la penúltima jornada del fútbol chileno en el Claro Arena.

Los dirigidos por Daniel Garnero se jugarán su última gran opción para seguir soñando con el Chile 2, en el que tienen la obligación de ganar y esperar que la Universidad de Chile caiga, para llegar a la última fecha con chances de lograr la hazaña.

Para este partido, el conjunto ‘Cruzado’ tendrá importantes bajas dentro de su equipo, en donde Juan Ignacio Díaz, Jhojan Valencia y Justo Giani no podrán ser opción por suspensión y Agustín García Basso con Eugenio Mena por lesión.

De esta manera, la Universidad Católica saltaría a la cancha con; Darío Melo en portería; Tomás Asta-Buruaga, Agustín Farías, Branco Ampuero y Nicolás L’Huillier en defensa; Fernando Zuqui, Cristián Cuevas y Jimmy Martínez en el mediocampo; Clemente Montes, Fernando Zampedri y Juan Francisco Rossel en ataque.

La UC busca reponerse de la derrota ante Colo Colo | Foto: Photosport

El partido entre Universidad Católica y Huachipato se disputará este domingo 29 de noviembre a partir de las 18:00 horas en el Claro Arena y el juez Fernando Véjar será el encargado de impartir justicia.