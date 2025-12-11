Huachipato se consagró como el nuevo campeón de Copa Chile tras vencer por 4 a 3 en penales a Deportes Limache. Los ‘Acereros’ sufrieron más de la cuenta durante el tiempo reglamentario donde caían por la mínima. Sin embargo, en el minuto 90+5′, Carlo Villanueva logró empatarlo para forzar la serie a la definición desde los 12 pasos.

BOLAVIP conversó en exclusiva con una de las grandes figuras del conjunto ‘Siderúrgico’. Luego de la obtención de un nuevo título con esta camiseta, Cris Martínez atendió el llamado para conversar sobre esta segunda vuelta que logró dar con Huachipato en sus seis años como jugador del equipo de Talcahuano.

Cris Martínez rememora la final de Copa Chile donde se consagró campeón junto a Huachipato (Foto: Photosport)

Cris Martínez remarca el esfuerzo de Huachipato en la final de Copa Chile

¿Cómo vivió Cris Martínez esta final de Copa Chile?

“No teníamos por dónde. Creo que lo veíamos difícil, pero la esperanza nunca se pierde hasta el último, hasta el pitido final. No se pierde la esperanza ahí, pero venía todo el camino pensando que no teníamos por dónde. Pero ganamos a lo Huachipato, como siempre”.

Ha sido un año increíble para los equipos de la octava región

“Eso también es alegría para toda la región. Yo, por ejemplo, quería que subiera, cuando jugó contra Copiapó, quería que subiera a la ‘U. de Conce’, y cuando jugó en el Deportes Conce, yo también quería que subiera, porque eso también atrae más el fútbol”.

Siendo un nombre ya consolidado del fútbol chileno ¿Cómo se toma el interés que han mostrado grandes como Colo Colo, la U o la UC?

Eso fue antes. Ahora ya estoy acostumbrado acá en la ciudad. Mi familia está feliz acá. Nos radicamos acá, así que… contento, contento. Gracias a Dios se pudo dar otra vez, la Copa Chile este año, que ha sido un camino difícil”.

¿Cómo se vivió este año en la interna?

No ha sido fácil, hubo una transición de dueño, conocer gente nueva, técnico nuevo, y la verdad que lo merecíamos, porque sí que hemos luchado contra todas las adversidades. El partido contra Audax donde ya no teníamos por dónde, Ñublense igual, que íbamos perdiendo 2-0, lo empatamos y después en la casa pudimos cerrar.

¿Merecía Huachipato quedarse con la copa?

Creo que fuimos justo campeón. Ellos también… nosotros sabíamos cómo jugaban y estaban esperando el error de nosotros de perder, porque ellos son muy rápidos en transición, los delanteros son picantes, así que tuvieron el error de nosotros de no terminar la jugada y terminamos pagando caro, pero la recompensa vino al final, porque no bajamos los brazos nunca, ellos se tiraron como cinco minutos en el suelo, nosotros nunca nos desesperamos y sabía que nos iba a quedar una y así fue.

DATOS CLAVE

Huachipato se consagró campeón de Copa Chile al vencer 4 a 3 en penales a Deportes Limache.

Carlo Villanueva logró empatar el partido en el minuto 90+5’ para forzar la definición a penales.