Universidad Católica espera con expectación el inicio de la temporada 2026, donde los Cruzados participarán de manera inédita en 5 torneos: Supercopa, Copa Chile, Copa de la Liga, Liga de Primera y la Copa Libertadores de América.

Para tener un plantel robusto, el cuadro precordillerano ha sumado a varios jugadores para la temporada 2026 y pretende seguir haciéndolo, aunque un nombre que estaba en el radar de la UC finalmente no llegará según Coke Hevia.

Coke Hevia descartó a Catalán. | Foto: Photosport

El periodista habló en Pauta de Juego sobre las necesidades en el mercado cruzado: “La Católica busca un extremo por la derecha y un central. Hizo un intento por García Basso (Agustín), está buscando centrales y por ahí viene una cuota de extranjeros”, dijo.

En esa línea, descarta de raíz la posible llegada de Matías Catalán, jugador de Talleres de Córdoba quien también fue pretendido por Colo Colo: “Por ahí estamos en cuanto a plantel. Lo de Catalán se complicó muchísimo, por lo que Universidad Católica verá otro horizonte”, agregó.

Así las cosas, habrá que ver cuál es el siguiente paso para el Tati Buljubasich en el Mercado de Fichajes, donde Universidad Católica quiere conformar un plantel que pueda pelear en todos los frentes donde dirá presente este 2026.

En síntesis

Universidad Católica participará en cinco torneos distintos durante la temporada competitiva del año 2026.

El periodista Coke Hevia descartó la llegada del defensor Matías Catalán al cuadro de la precordillera.