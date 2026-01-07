Universidad de Chile está a la espera de poder cerrar más refuerzos para la temporada 2026, donde de momento solo Eduardo Vargas está confirmado para robustecer el plantel que dirige Francisco ‘Paqui’ Meneghini.

Si bien Juan Martín Lucero y Octavio Rivero deberían sellar su llegada al CDA en los próximos días, la gerencia de la U no se quedaría e iría por más jugadores de cara a una exigente temporada con participación en cuatro torneos.

En esta ocasión, fue el periodista y conductor del programa Pauta de Juego, Coke Hevia, quien aseguró que Universidad de Chile tendrá a un nuevo refuerzo y podría conocerse en los próximos días.

Paqui ya trabaja en la pretemporada de la U. | Foto: Photosport

En primera instancia, el comunicador asegura que está al caer la renovación de contrato de Christopher Toselli, quien en un principio no iba a seguir en los azules: “La U lo que le resta es firmar a Toselli de vuelta y traer a un volante”.

Es precisamente esa la posición que Universidad de Chile buscará reforzar sí o sí y, según Coke Hevia, llegará un nuevo jugador sí o sí para la presente temporada 2026: “A mí me dicen que el volante va a llegar”, recalcó.

Así las cosas, con el correr de los días podría haber más noticias respecto a Universidad de Chile y el puesto de volante que Coke Hevia aseguró que la U tiene en la mira para reforzar en la pretemporada.

En síntesis

Eduardo Vargas es el único refuerzo confirmado para el plantel azul dirigido por Francisco Meneghini.

Christopher Toselli renovará su contrato con el club para la presente temporada de 2026.