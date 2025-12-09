Colo Colo ya dio vuelta la página tras la nefasta temporada 2025, en donde el Cacique fue humillado prácticamente en todos los torneos donde participó y no mostró espíritu combativo a lo largo del año.

Ahora, diversos trascendidos aseguran que habrá una poda monumental en Pedreros y varios jugadores podrían salir. A su vez, varios podrían llegar también para darle un nuevo aire a un equipo absolutamente golpeado.

En el arco podría haber novedades respecto a la próxima temporada y así lo hizo saber Coke Hevia, periodista y conductor de Pauta de Juego quien descartó el regreso de un viejo conocido: “Colo Colo sondea arqueros. Cree que el destino de Brayan Cortés es afuera”, dijo.

Otro nombre que estaba dando vueltas en el aire es el de Gabriel Arias, quien dejará Racing Club de Avellaneda y buscará equipo para continuar su carrera: “Arias (Gabriel) pidió mucho al ser consultado”, sumó respecto al portero chileno-argentino.

Los dardos de Aníbal Mosa y compañía parecieran estar dirigidos a un viejo conocido por Fernando Ortiz, según reveló el periodista: “Un arquero que aparece accesible, y fue ofrecido, es Sebastián Sosa, ex mundialista con Uruguay”.

Cabe mencionar que Sosa fue citado por Uruguay al Mundial de Qatar 2022 y ha defendido clubes como Vélez Sarsfield, Independiente y Rosario Central. La nota negra del portero ocurrió en 2024, donde fue denunciado junto a 3 compañeros por una violación grupal.

