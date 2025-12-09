Colo Colo ya dio vuelta la página tras la nefasta temporada 2025, en donde el Cacique fue humillado prácticamente en todos los torneos donde participó y no mostró espíritu combativo a lo largo del año.

Ahora, diversos trascendidos aseguran que habrá una poda monumental en Pedreros y varios jugadores podrían salir. A su vez, varios podrían llegar también para darle un nuevo aire a un equipo absolutamente golpeado.

En el arco podría haber novedades respecto a la próxima temporada y así lo hizo saber Coke Hevia, periodista y conductor de Pauta de Juego quien descartó el regreso de un viejo conocido: “Colo Colo sondea arqueros. Cree que el destino de Brayan Cortés es afuera”, dijo.

Hay un nuevo candidato al pórtico albo. | Foto: Getty Images

Otro nombre que estaba dando vueltas en el aire es el de Gabriel Arias, quien dejará Racing Club de Avellaneda y buscará equipo para continuar su carrera: “Arias (Gabriel) pidió mucho al ser consultado”, sumó respecto al portero chileno-argentino.

Los dardos de Aníbal Mosa y compañía parecieran estar dirigidos a un viejo conocido por Fernando Ortiz, según reveló el periodista: “Un arquero que aparece accesible, y fue ofrecido, es Sebastián Sosa, ex mundialista con Uruguay”.

Cabe mencionar que Sosa fue citado por Uruguay al Mundial de Qatar 2022 y ha defendido clubes como Vélez Sarsfield, Independiente y Rosario Central. La nota negra del portero ocurrió en 2024, donde fue denunciado junto a 3 compañeros por una violación grupal.

En síntesis

  • El periodista Coke Hevia indicó que Colo Colo sondea arqueros, previendo la salida de Brayan Cortés.
  • El arquero Gabriel Arias fue consultado por Colo Colo, pero habría solicitado una alta cifra.
  • Sebastián Sosa, ex mundialista con Uruguay, fue ofrecido a Colo Colo y aparece como accesible.