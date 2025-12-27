El mercado de fichajes 2026 también trae definiciones para los futbolistas chilenos que militan en el extranjero. Mientras algunos evalúan regresar al país, otros apuestan por consolidarse fuera de Chile y dar continuidad a sus procesos deportivos.

En ese escenario aparece el nombre de Miguel Ángel Vargas, arquero formado en Universidad Católica, quien ha ido construyendo su carrera lejos del medio local, buscando regularidad en ligas competitivas del continente.

En las últimas horas, el meta que defendió en su momento la camiseta de la Selección Chilena en la Sub 17 y en la Sub 20 recibió una importante decisión de cara a su futuro inmediato.

Miguel Ángel “Manotas” Vargas renueva en Universitario

“Manotas“, como le apodan desde su paso por los Cruzados, renovó su contrato con Universitario de Deportes y continuará defendiendo el arco del cuadro crema durante la temporada 2026 del fútbol peruano.

En la Liga Peruana 2025, el arquero chileno-peruano disputó cuatro partidos oficiales, en los que recibió dos goles, números que fueron bien evaluados por el cuerpo técnico encabezado por el español Javier Rabanal y la dirigencia del club, que optaron por asegurar su continuidad.

De esta manera, el ex UC seguirá su carrera en el extranjero, buscando mayor protagonismo y consolidación en uno de los clubes más grandes y populares del Perú, reafirmando su apuesta por crecer fuera del fútbol chileno.

En síntesis…