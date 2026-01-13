El mercado de fichajes en Universidad Católica ha estado muy activo durante la pretemporada 2026, con la dirigencia de Cruzados buscando reforzar el plantel en todas las líneas de cara a la Liga de Primera y la Copa Libertadores.
Uno de los temas que más interés generaba entre los fanáticos cruzados era la continuidad del venezolano Eduard Bello, jugador que estaba a préstamo desde Barcelona de Guayaquil.
Durante semanas, ambas escuadras intercambiaron conversaciones para intentar llegar a un acuerdo, pero esta teleserie parece haber llegado a su fin.
Eduard Bello no continuará en la UC y deberá volver al Barcelona
En las últimas horas, según informó el periodista Sebastián Aguilar de Cooperativa Deportes, las conversaciones por el venezolano no prosperaron, por lo que Bello deberá regresar a Ecuador.
“Eduard Bello NO seguirá en Universidad Católica. Las negociaciones con el venezolano y Barcelona de Guayaquil no llegaron a buen puerto y Cruzados optaría por otra opción para reforzar el ataque”, señaló Aguilar.
Con esto, los Cruzados deberán enfocarse en otras alternativas para reforzar su línea ofensiva, mientras los hinchas se preparan para despedir a un jugador que dejó varios pasajes de buen fútbol durante su paso por San Carlos de Apoquindo.
En síntesis…
- Las negociaciones entre Universidad Católica y Eduard Bello no prosperaron, por lo que el venezolano regresará a Barcelona de Guayaquil, dejando un vacío en la ofensiva cruzada que deberán cubrir con otras opciones.