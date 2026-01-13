El mercado de fichajes en Universidad Católica ha estado muy activo durante la pretemporada 2026, con la dirigencia de Cruzados buscando reforzar el plantel en todas las líneas de cara a la Liga de Primera y la Copa Libertadores.

Uno de los temas que más interés generaba entre los fanáticos cruzados era la continuidad del venezolano Eduard Bello, jugador que estaba a préstamo desde Barcelona de Guayaquil.

Durante semanas, ambas escuadras intercambiaron conversaciones para intentar llegar a un acuerdo, pero esta teleserie parece haber llegado a su fin.

Eduard Bello no continuará en la UC y deberá volver al Barcelona

En las últimas horas, según informó el periodista Sebastián Aguilar de Cooperativa Deportes, las conversaciones por el venezolano no prosperaron, por lo que Bello deberá regresar a Ecuador.

“Eduard Bello NO seguirá en Universidad Católica. Las negociaciones con el venezolano y Barcelona de Guayaquil no llegaron a buen puerto y Cruzados optaría por otra opción para reforzar el ataque”, señaló Aguilar.

En 2025, Eduardo Bello jugó 31 partidos y anotó 7 goles | FOTO Felipe Zanca/Photosport

Con esto, los Cruzados deberán enfocarse en otras alternativas para reforzar su línea ofensiva, mientras los hinchas se preparan para despedir a un jugador que dejó varios pasajes de buen fútbol durante su paso por San Carlos de Apoquindo.

