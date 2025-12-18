El fútbol sudamericano vive horas de profundo impacto tras conocerse el asesinato de Mario Pineida, futbolista ecuatoriano de Barcelona de Guayaquil, una noticia que sacudió no solo al club torero, sino también a todo el continente.

Desde El Ídolo del Astillero expresaron su pesar mediante un comunicado oficial, en el que destacaron la calidad humana y profesional del jugador de 33 años, además de enviar condolencias a su familia y seres queridos en este difícil momento.

A raíz de este lamentable deceso, diversos clubes y futbolistas se han sumado a las muestras de apoyo, reflejando el respeto y el cariño que Pineida supo ganarse a lo largo de su carrera.

Nicolás Ramírez se despide de Mario Pineida

La conmoción por la muerte de Pineida también tuvo eco en el fútbol chileno. Nicolás Ramírez, actual defensor de Universidad de Chile, utilizó su cuenta de Instagram para despedir al futbolista ecuatoriano con un breve pero sentido mensaje.

“Descansa en paz Marito”, escribió el zaguero azul, reflejando el impacto personal que le provocó la noticia.

La historia que subió Nicolás Ramírez a sus redes | FOTO: Captura Instagram

Cabe recordar que ambos futbolistas fueron compañeros en Barcelona durante la temporada 2024, donde compartieron camarín y forjaron una relación cercana, lo que explica la emotiva reacción del zaguero universitario.

En síntesis…

La muerte de Mario Pineida conmocionó al fútbol sudamericano y provocó múltiples muestras de pesar.