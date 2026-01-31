Universidad Católica debutará en la Liga de Primera 2026 el día de mañana a las 18:00 horas visitando a Deportes La Serena en el Estadio La Portada.

Daniel Garnero habría tomado ciertas decisiones con los juveniles que molestaron un poco a la hinchada cruzada.

El técnico argentino declaró recientemente que el uso de los jóvenes canteranos serían la última opción del equipo. Dejando en claro que entre los titulares será muy difícil verlos.

Ante esta situación ya estaría confirmada la posible formación que utilizarán los Cruzados para enfrentarse a los Papayeros en su debut.

Con ciertas variantes Daniel Garnero ya tendría preparado su primer once titular a utilizar en el Campeonato Nacional.

Daniel Garnero no ve bien a los juveniles de la UC

Las dudas que hay en la alineación son si arrancará como titular Tomás Asta-Buruaga o Bernardo Cerezo como lateral derecho y Daniel González o Juan Ignacio Díaz como central.

¿Qué formación utilizará Universidad Católica?

Con Vicente Bernedo en el arco, Eugenio mena en la banda izquierda Branco Ampuero y Daniel González (Juan Ignacio Díaz) como centrales; Tomás Asta-Buruaga (Bernardo Cerezo) en la banda derecha; Gary Medel, Johan Valencia y Matías Palavecino en el mediocampo, y en la delantera Clemente Montes, Fernando Zampedri y Cristián Cuevas.

En síntesis